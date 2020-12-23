وصول أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى المغرب

تأتي هذه الزيارة التي تنقل وقائعها مباشرة السفارة الأمريكية في الرباط في أعقاب إعلان المغرب في 10 ديسمبر استئناف علاقاته مع إسرائيل، في موازاة إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو.
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