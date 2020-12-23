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وصول أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى المغرب

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وصلت أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى المغرب في خطوة تعكس استئناف البلدين علاقاتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، وعلى متنها وفد إسرائيلي أمريكي يترأسه مستشار الرئيس دونالد ترمب جاريد كوشنر والمستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

تأتي هذه الزيارة التي تنقل وقائعها مباشرة السفارة الأمريكية في الرباط في أعقاب إعلان المغرب في 10 ديسمبر استئناف علاقاته مع إسرائيل، في موازاة إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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