وفد ليبي لتشكيل السلطة في القاهرة

وجاءت هذه الزيارة ضمن جهود مصر للتواصل مع جميع الأطراف الليبية، بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد الصف الليبي وردع الميليشيات المتطرفة والتصدي لمحاولاتهم السيطرة على الحكم، ودعما للتحركات والمساعي الأممية من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.
وسيطرح وفد الجنوب الليبي خلال هذه الزيارة على الجانب المصري رؤيته لحل الأزمة وإزالة كل الإشكالات التي تحول دون توحيد القرار الليبي، خصوصا المسار المتعلق بتوحيد الجسم التشريعي في البلاد والتوافق حول آلية لاختيار السلطة التنفيذية القادمة، إضافة إلى الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية لإجراء الانتخابات، خاصة في ظل حرص تنظيم الإخوان على وضع العراقيل أمام كل الحلول.
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