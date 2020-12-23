أعلنت الصين، أنها نفَّذت أول رحلة لصاروخ «لونج مارش 8» (المسيرة الطويلة 8) في خطوة أولى لإستراتيجية تهدف إلى تطوير أول قاذف صواريخ قابل لإعادة الاستخدام.

ومن شأن إعادة الاستخدام أن تقلل تكلفة عمليات الإطلاق، وبالتالي تجعلها أكثر قابلية للاستمرار من الناحية التجارية.

ودرجت شركة «سبايس إكس» الأمريكية الخاصة على اللجوء إلى إعادة الاستخدام من خلال صاروخها «فالكون 9».

وأوضحت وكالة الفضاء الصينية أن «لونج مارش 8» أقلع في الساعة 12:37 (04:37 بتوقيت جرينتش) من مركز وينتشانج للإطلاق في جزيرة هاينان (جنوب) ووضع خمسة أقمار اصطناعية في المدار المحدد سلفاً.

وأكدت في بيان أن «الاختبار تكلل بالنجاح»، مشددة على أن هذا الصاروخ «يسدّ فراغاً» في تشكيلة قاذفات «لونج مارش».

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الصاروخ ذات القدرة المتوسطة يستطيع نقل حمولات لا تقل عن 4.5 أطنان في مدار متزامن مع الشمس.

وقال المحلل المستقل لموقع «جوتيكونوتس» المتخصص في برنامج الفضاء الصيني إن «العمل جارٍ على تصميم نسخة قابلة لإعادة الاستخدام ستكون جاهزة في غضون سنوات قليلة.