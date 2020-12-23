اتهام الجيش المالي بجرائم حرب

أكدت اللجنة الدولية بشأن مالي، التي أنشأتها الأمم المتحدة، أن الجيش المالي ارتكب «جرائم حرب» فيما ارتكبت مجموعات مسلحة «جرائم ضدّ الإنسانية»، وذلك في تقرير أُرسل إلى أعضاء مجلس الأمن وحصلت وكالة فرانس برس حصرياً على نسخة منه.

والجيش المالي هو في طليعة لائحة المتهمين، من جانب هذه اللجنة التي تعتبر أنها جمعت «أسبابا وجيهة للاعتقاد» بأنه «ارتكب جرائم حرب»، وفق ما جاء في التقرير المؤلف من نحو 350 صفحة، ويدعو إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم الدولية. وأجرت هذه اللجنة تحقيقا يشمل الفترة الممتدة بين 2012 و2018. وسلّمت منتصف العام 2020 تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي أرسله الأسبوع الماضي إلى الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن.