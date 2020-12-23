نداء أممي لتمويل اللاجئين الإثيوبيين

أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالاشتراك مع 30 منظمة إنسانية نداء لجمع 156 مليون دولار أمريكي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة خلال النصف الأول من عام 2021 للاجئين الإثيوبيين الفارين من الصراع في إقليم تيجراي.

وقد وصل إلى شرق السودان منذ 14 نوفمبر الماضي 20 ألف لاجئ إثيوبي من تيجراي، ونقلتهم السلطات السودانية من المناطق الحدودية إلي مخيم أم ركوبا، على بعد 75 كم من مدينة القضارف.

ومع اكتظاظ المخيم، تستعد المفوضية الأسبوع المقبل لإعداد مخيم جديد، على بعد 136 كم من القضارف.