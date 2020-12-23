نداء أممي لتمويل اللاجئين الإثيوبيين

وقد وصل إلى شرق السودان منذ 14 نوفمبر الماضي 20 ألف لاجئ إثيوبي من تيجراي، ونقلتهم السلطات السودانية من المناطق الحدودية إلي مخيم أم ركوبا، على بعد 75 كم من مدينة القضارف.
ومع اكتظاظ المخيم، تستعد المفوضية الأسبوع المقبل لإعداد مخيم جديد، على بعد 136 كم من القضارف.
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