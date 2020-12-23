قرقاش: منصات قطر الإعلامية مصممة على تقويض أي اتفاق

سيف اليزيد - شعبان بلال، الاتحاد (أبوظبي، القاهرة)

اتهم معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية المنصات الإعلامية القطرية بالعمل على تقويض أي اتفاق لإنهاء الأزمة القطرية، مؤكداً أن الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء الأزمة وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة.

وقال معالي الوزير في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر «الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق»، وأضاف «ظاهرة غريبة وصعبة التفسير».

وفي السياق، قال خبراء ومحللون سياسيون إن المنصات الإعلامية القطرية والمراكز البحثية والأكاديمية التي تمولها تقوض أي محاولة نحو الاتفاق بين الرباعي العربي والدوحة، موضحين أن هذه الوسائل واصلت هجومها العنيف على الدول الأربع دون أن تضع أي اعتبار لمبادرات المصالحة الخليجية.

وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه كان هناك استبشار بنجاح الكويت في إتمام وساطتها، ويتوج ذلك في قمة الخليجية المقبلة، لكن الخطاب الإعلامي القطري استمر في الهجوم على الرباعي العربي، خاصة مصر والإمارات.

وأشار فهمي لـ «الاتحاد» أن شروط تقريب وجهات النظر شملت وقف الخطاب السياسي والإعلامي التحريضي والمنظومة البحثية والأكاديمية التي تستهدف التحريض على مصر والدول العربية وسياساتها، مؤكداً أن السياسة القطرية لا تتغير إلا تحت ضغط دولي وإقليمي وعربي.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية ضرورة وقف صندوق السيادة القطرية لممارساته غير المشروعة في الإقليم، مؤكداً أن هناك أخطر من المنصات الإعلامية، وهو التحريض على مصر والإمارات في أوروبا والولايات المتحدة وعدد من المجالس النيابية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والديموقراطية.

وقدرت الدول العربية على رأسها الإمارات ومصر جهود الكويت والمساعي الأميركية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، معلنة دعمها المساعي السعودية الخيرة في هذا المسار.

بينما أكد فيصل الصانع، المحلل السياسي السعودي، أن المنصات الإعلامية القطرية منذ مقاطعة الدول الأربع هي التي تعبر عن السياسة الحقيقية التي تنتهجها قطر فيما يخص الأزمة الخليجية، موضحاً أنه في الغالب تخالف ما يقوله أو يدعيه الموقف الرسمي القطري، حيث إنها لا تريد المصالحة في الوقت الراهن، وإنما تدعي أنها تريد ذلك.

وأضاف لـ «الاتحاد» أن قطر أطلقت وبدعم سخي منظومة إعلامية عبارة عن قنوات رقمية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استكتاب عدد من الكتاب في الصحف العالمية في أوروبا وأميركا من أجل إطلاق حملات مشوهة ومغلوطة تهاجم بها الرباعي العربي، وهي الدول التي تتصدر الأخبار التحريضية التي تنشرها وسائل الإعلام القطرية.

وتابع المحلل السياسي السعودي أنه رغم دعوات التهدئة وتنقية الأجواء بين الأطراف المعنية إلا أن الإعلام القطري والجهات التابعة لها واصلت هجومها العنيف على الدول الأربع، دون أن تضع أي اعتبارات لمبادرات المصالحة الخليجية، مشيراً إلى أن السياسة الإعلامية القطرية لن تتغير، حيث تسير على هذا النهج منذ تسعينيات القرن الماضي حين أسست أشهر أبواقها الإعلامية التي تستخدمها في حملاتها الممنهجة ضد جيرانها، موضحاً أن هذا الهجوم الإعلامي لن يفعل شيئاً سوى زيادة عزلة الدوحة عن محيطها العربي والخليجي.