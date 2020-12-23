أول رحلة إسرائيلية تهبط في مطار الرباط

سيف اليزيد - الرباط (وكالات)

حطت الرحلة 555 القادمة من تل أبيب في مطار الرباط الدولي، أمس، لتكون أول رحلة لطيران «العال» الإسرائيلي إلى المغرب، حاملة على متنها وفداً يضم مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، برئاسة، جاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأميركي. وتأتي زيارة الوفد المشترك للرباط بعد توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل والمغرب برعاية أميركية.

ويضم الوفد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، ومدير عام وزارة الخارجية، ألون أوشبيز، ومسؤولين من وزارات إسرائيلية مختلفة، بالإضافة إلى وفد أميركي يرأسه كوشنر، والمبعوث إلى الشرق الأوسط، أفي بركوفيتش، ورئيس قسم الاستثمارات الدولية الأميركية، آدم بولر.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أوفير جيندلمان في تصريحات إعلامية: إن «بلاده تتطلع لبناء جسر من العلاقات بين البلدين والذي يساهم فيه اليهود المغاربيين الذين يعيشون في إسرائيل والمغرب».

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، أنه سيتم توقيع عدة اتفاقيات مع المغرب من بينها فتح مكاتب اتصال لكلا الدولتين وفتح خطوط جوية مباشرة بين البلدين.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان «سيتم التوقيع على عدة اتفاقيات أيضاً في مجالات الري والزراعة التجارة والتكنولوجية والصرف المالي وكل الإجراءات لتأشيرات الدخول إلى كلا البلدين».

وقال كوشنر قبيل إقلاع الطائرة من مطار بن غوريون إنه سيتم التوقيع على اتفاقات مشتركة للبلدين كي يكون السلام حاراً، فيما أوضح بن شابات أن هدف بلاده هو ترجمة الاتفاقات السياسية إلى اتفاقات عملية على أرض الواقع في مجالات الطيران والزارعة والاقتصاد والمياه، معتبراً أن «التاريخ يكتب أمام أعيننا».

وستستمر هذه الزيارة حوالي 12 ساعة على أن تعود إلى إسرائيل مباشرة قبل البدء في فرض الإجراءات الملزمة لكل العائدين من خارج البلاد بالبقاء في حجر صحي داخل فنادق معزولة تفاديا لتفشي فيروس كورونا.