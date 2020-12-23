المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا

سيف اليزيد - ستراسبورغ (وكالات)

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أنقرة بشدة أمس، في قضية الزعيم المعارض الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش المسجون في تركيا منذ نوفمبر 2016 مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وقالت في بيان، إن «المحكمة لاحظت انتهاكات عدة للشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتأمر بالإفراج الفوري عن دميرتاش، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، وأحد أبرز خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان».

وعددت المحكمة ما لا يقل عن 5 انتهاكات للشرعة في هذا الملف، وكررت طلبها إطلاق سراح دميرتاش (47 عاماً) وحضت السلطات التركية على اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الإفراج الفوري عنه. وأضاف البيان «ترى المحكمة أن حرمان دميرتاش حريته، خصوصاً خلال حملتين مهمتين هما استفتاء 16 أبريل 2017 والانتخابات الرئاسية في 24 يونيو 2018، ينطوي على هدف غير مشروع يتجلى في خنق التعددية، والحد من حرية النقاش السياسي، وهما يقعان في صلب مفهوم المجتمع الديمقراطي».