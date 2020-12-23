العراق.. مقتل 12 عنصراً من «داعش» في الموصل

سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أمس، أن جهاز مكافحة الإرهاب قتل 12 عنصراً من تنظيم «داعش» في مدينة الموصل شمالي البلاد.

وقال في بيان صحفي: «بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب، فجر الثلاثاء، بعملية عسكرية جديدة». وأضاف، أن «العملية استندت إلى جهد استخباري ومعلوماتي، وانطلقت في بادوش غربي مدينة الموصل، وأسفرت عن مقتل 12 عنصراً من بقايا عصابات داعش الإرهابية».

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس، إلقاء القبض على إرهابي ينتمي لتنظيم «داعش» في بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان: إن «مفارزها تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام الإرهاب، لانتمائه لداعش والذي عمل بما يسمى قاطع الفرات بمنصب الإداري لديوان المساجد».

وأشارت إلى أن «عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص من مفارز استخبارات الدورة والقبض عليه بكمين محكم في منطقة الدورة»، مشيرة إلى أن الموقوف اعترف خلال التحقيقات بعمله في هذا المنصب.

وطبقا للوكالة، كشف الموقوف عن أن اثنين من أخوته إرهابيين انتحاريين فجرا نفسيهما على القوات الأمنية في محافظتي نينوى والأنبار.