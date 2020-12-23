- 1/2
- 2/2
الإمارات تتوسع في فحوصات كورونا
أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عن تخفيف الإجراءات الاحترازية المتخذة بشأن الدخول إلى العاصمة أبوظبي، ابتداء من 24 ديسمبر/كانون أول الجاري.
وشملت الإجراءات الجديدة تخفيض مدة قبول نتيجة فحص “PCR” سلبية من 48 ساعة إلى 72 للراغبين بالدخول إلى الإمارة، والعودة إلى الإجراء المتعلق بالخضوع لفحص بعد 6 أيام من دخول أبوظبي بعد أن تحول إلى شرط إجراء فحصين بعد 4 أيام و8 أيام سابقا.
وستعفي العاصمة الإماراتية القادمين إليها من الدول الخضراء من الحجر الصحي في حال إبرازهم نتيجة فحص سلبية في حين خفضت مدة الحجر للقادمين من الدول الأخرى إلى 10 أيام فقط، وإجراء فحص للقادمين إلى الإمارة من الخارج بعد 6 أيام و12 يوما.
وتضمنت الإجراءات أيضا رفع الطاقة الاستيعابية للأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية إلى القدرة التشغيلية الممكنة وفق الإجراءات المعتمدة.
واعتمدت أبوظبي إجراء الفحص الدوري ساكن المناطق الصناعية وعززت مراكز الفحص التابعة لـ”صحة” خارج الإمارة وأزالت المراكز الموجودة عند نقاط الدخول إليها، واستثنت المشاركين برنامج التطعيم الوطني والمشاركين في التجارب السريرية على اللقاح من الإجراءات المذكورة سابقا.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تخفف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالدخول للعاصمة أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.