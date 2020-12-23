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فاوتشي يتلقى لقاح موديرنا
تلقى كبير الخبراء الأمريكيين في مجال مكافحة الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، جرعة أولى من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا.
كما تلقى وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار، الثلاثاء، جرعة أولى من اللقاح نفسه.
وقال فاوتشي قبل لحظات من تلقي اللقاح في المركز الطبي للمعاهد الوطنية للصحة في بيثيسدا بولاية ماريلاند: “أشعر بثقة تامة في سلامة هذا اللقاح وفعاليته، وأريد أن أشجع كل من لديه فرصة ليتلقى اللقاح، حتى نتمكن من الحصول على غطاء من الوقاية في هذا البلد ينهي هذه الجائحة”.
وتتطلب اللقاحات جرعتين لتحقيق أقصى قدر من الفعالية.
وتلقى كبار المسؤولين الحكوميين الآخرين، بما في ذلك الرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس مايك بنس، جرعات من لقاح بيونتك/فايزر، وهو أول لقاح يتم طرحه في الولايات المتحدة. وتمت الموافقة على لقاح موديرنا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وقد حث فاوتشي المسؤولين الحكوميين على التطعيم باللقاح في أسرع وقت ممكن لأسباب أمنية.
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