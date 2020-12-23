كوشنر من المغرب: آن الأوان لوضع المنطقة في مسار السلام والإستقرار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - ديسمبر - 2020 10:41 مساءً

اعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب توقيع اتفاق ثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، إن زيارة الوفد الأمريكي- الإسرائيلي للمغرب مثمرة للغاية، وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب يدشن عهد جديدًا للتسامح.

وتابع كوشنر:” آن الأوان لوضع المنطقة وكل شعوبها على مسار تحول نحو السلام والاستقرار”.

وأعلن المغرب، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع إعلان ثلاثي مشترك بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وبحسب وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة فإن بموجب الإعلان اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على كامل الصحراء المغربية .

كما أعلن بوريطة إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين المغرب وإسرائيل، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه خدمة السلام في المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي.

كما تم الاتفاق على تسيير رحلات طيران مباشرة بين الرباط وتل أبيب، والاتفاق على إعادة فتح مكتبي اتصال في البلدين.

ووصل وفد أمريكي إسرائيلي إلى الرباط، قادما من تل أبيب في أول رحلة طيران مباشر بين البلدين، عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وجاء الوفد الأمريكي برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، وعضوية مبعوث بلاده لمنطقة الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش ورئيس صندوق الدعم التابع للبيت الأبيض آدم بولير.

كما جاء وفد الحكومة الإسرائيلية برئاسة مستشار الأمن القومي مائير بن شبات بجانب عدد من المسؤولين في مجالات مختلفة.

وتوشحت الطائرة الإسرائيلية برمز “خميسة”، المستوحى من الثقافة المغربية، إلى جانب عبارة “السلام” بالعربية والعبرية والإنجليزية، وأعلام المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وتوجه الوفدان الأمريكي والإسرائيلي فور وصولهما إلى ضريح محمد الخامس بالرباط من أجل الترحم على الملكيْن الراحليْن الحسن الثاني ومحمد الخامس.

وفي أعقاب ذلك، توجهوا إلى قصر الضيافة بالرباط، من أجل توقيع اتفاقيات بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسرائيلية ولقاء الملك محمد السادس، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.