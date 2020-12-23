بعد إعلان الرباط.. المغرب يوقع 4 اتفاقيات مع إسرائيل

بدأ المغرب في تفعيل مسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بتوقيع 4 اتفاقيات تهم مجالات مختلفة، وذلك بعدما احتضن القصر الملكي، مساء اليوم، مراسم الإعلان الثلاثي المشترك والذي يضم المملكة وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وهمت الإتفاقية الأولى التي وقعها عن الجانب المغربي، محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الإعفاء من إجراءات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية، فيما كان توقيعها عن الجانب الإسرائيلي من طرف شلومو مور يوسف، المدير العام لوكالة الهجرة.

كما وقعت مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني اعترافا بأهمية ضمان الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب ، يتعهد الطرفان فيها بإجراء مناقشات لإبرام اتفاق بشأن الخدمات الجوية، واتفقاية ثالثة ، بشأن لابتكار وتطوير الموارد المائية. وتنص مذكرة التفاهم على التعاون الفني في مجال إدارة المياه وتطويرها.

كما همت الإتفاقية الرابعة التعاون في مجال التمويل والاستثمار تعلن مذكرة التفاهم عن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال التجارة والاستثمار.