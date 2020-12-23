إسبانيا: المغاربة في صدارة العمال الأجانب غير الأوربيين.. 812 ألف مقيمون بشكل غير قانوني

أفادت وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية، بأن ما مجموعه 259 ألفا و773 مغربيا سجلوا في الضمان الاجتماعي بإسبانيا إلى غاية متم نونبر المنصرم.

وحسب معطيات الوزارة، التي نشرت اليوم الثلاثاء، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب (من خارج التكتل الأوروبي) الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الصينيون (98 ألفا و27).

وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2020، انخرط مليونان و72 ألفا و741 أجنبيا في الضمان الاجتماعي الإسباني، بانخفاض نسبته 2,3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، لعدد أقل من الأشخاص النشطين بلغ 49 ألفا و713.

وينحدر نحو مليون و324 و56 عاملا أجنبيا يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني من دول أخرى و749 ألفا و685 من بلدان الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى – تضيف الوزارة- انخفض عدد المسجلين الأجانب، على أساس شهري، بنسبة 0,04 بالمائة في نونبر الماضي، أي 797 شخصا أقل من الشهر السابق.

ووفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء، قدر عدد المغاربة المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا، في فاتح يناير الماضي، بنحو 812 ألفا و412 شخص، أي بزيادة قدرها 5,4 بالمائة مقارنة بالعام السابق.