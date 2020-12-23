شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يحذف متابعي حساب الرئاسة بعد انتقال السلطة لبايدن والان نبدء بالتفاصيل
وإذا تم تأكيد هذه الخطوة، فستكون على النقيض من انتقال السلطة السابق وستحرم بايدن من الوصول الفوري إلى جمهور من عشرات الملايين من الناخبين.
وقال روب فلاهيرتي مدير الشؤون الرقمية لبايدن عبر تويتر أمس: "في عام 2016، استوعبت إدارة ترامب جميع متابعي الرئيس (باراك) أوباما عبر تويتر على صفحة الرئاسة الرسمية وصفحة البيت الأبيض بناءً على طلب الفريق الرئاسي للرئيس الرابع والأربعين. وفي عام 2020، أبلغنا تويتر أنه اعتبارا من الآن، يجب أن تبدأ إدارة بايدن من الصفر".
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