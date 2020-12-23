منظمة الصحة العالمية تجتمع لبحث مواجهة «كورونا المتحور»

مع بروز سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، سيعقد الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اجتماعا لأعضائه بهدف مناقشة استراتيجيات مواجهة هذه السلالة الجديدة، حسب ما أعلن، اليوم الثلاثاء، المدير الإقليمي للمنظمة.

وقال هانس كلوغ، في تغريدة على «تويتر» إنه استجابة للسلالة الجديدة المنتشرة في المملكة المتحدة، سيقوم الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة بـ«متابعة الوضع عن كثب»، مضيفًا: «ستجتمع الدول الأعضاء لمناقشة استراتيجيات الفحص وخفض مستوى انتقال العدوى وتعزيز التواصل حول المخاطر».

إلى ذلك، لم يحدد هانس كلوغ في التغريدة موعد عقد هذا اللقاء.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت، أمس الاثنين، إنها تتوقع الحصول قريبا على مزيد من التفاصيل عن سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقد أوضح مسؤولون، وهم يشيرون إلى تحليل بريطاني، أنه ليس هناك دليل على أن السلالة المتحورة من الفيروس تزيد خطورة المرض، رغم أنها أسرع انتشارا.

ويشعر العلماء بقلق إزاء الطفرة، لكنهم يقولون إنها لم تكن أمرا مفاجئا، بل متوقع، لا سيما أن الباحثين رصدوا الآلاف من التغيرات المجهرية في الفيروس، وهو يجوب العالم بأكمله