قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة مستعدة للاستمرار في العمل مع إسرائيل ولبنان على مفاوضات الحدود البحرية التي يواجه الطرفان صعوبات في التوصل إلى اتفاق في شأنها، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال بومبيو في بيان: «للأسف، وعلى الرغم من النيات الطيبة للطرفين، فإنهما ما زالا متباعدين». وأضاف أن «الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للوساطة في نقاش بناء وحض الطرفين على التفاوض استنادا إلى المطالبات التي سبق أن رفعها كل منهما للأمم المتحدة».
جدير بالذكر أن المنطقة البحرية المتنازع عليها تضم، كما تشير التخمينات، احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: واشنطن لا تزال مستعدة للتوسط بين إسرائيل ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.