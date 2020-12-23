بومبيو: واشنطن لا تزال مستعدة للتوسط بين إسرائيل ولبنان

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة مستعدة للاستمرار في العمل مع إسرائيل ولبنان على مفاوضات الحدود البحرية التي يواجه الطرفان صعوبات في التوصل إلى اتفاق في شأنها، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال بومبيو في بيان: «للأسف، وعلى الرغم من النيات الطيبة للطرفين، فإنهما ما زالا متباعدين». وأضاف أن «الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للوساطة في نقاش بناء وحض الطرفين على التفاوض استنادا إلى المطالبات التي سبق أن رفعها كل منهما للأمم المتحدة».

جدير بالذكر أن المنطقة البحرية المتنازع عليها تضم، كما تشير التخمينات، احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي.