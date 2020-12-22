مهرجان السينما المشتركة ينتقل من الناظور إلى الداخلة

اختارت إدارة المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة في الناظور نقل المهرجان في دورته المقبلة إلى مدينة الداخلة.
وأعلن المهرجان عن خطوته، في ختام الدورة التاسعة، أمس الأحد، موضحا أن شعار الدورة الاستثنائية سيكون: المغرب قنطرة بين طريق الحرير وطريق الإنكا”.
وجاء في بلاغ المهرجان أن نقل دورته العاشرة للداخلة، “خطوة كبرى تؤكد التاريخ التضامني الوحدوي لمنطقة الريف”.
وأعلن المهرجان عن الفائزين بجوائز دورته المنتهية، حيث حصل على جائزة المسابقة الرسمية لفيلم “الحصن” لمخرجه الفنزويلي، خورخي تيلين أرماند، كما حصل الفيلم ذاته على جائزة أفضل دور رجالي، التي عادت إلى الممثل خورخي روكي تيلين، كما فازت بجائزة أفضل دور نسائي الممثلة المكسيكية، كابرييلا كارطول، عن دورها في فيلم “منظفة الغرف”، فيما نال جائزة أحسن سيناريو الشريط السينمائي “صحوة النمل” لمخرجته الكوستاريكية أنطونيلا سدساسي فورنيس.
ويعد مهرجان السينما المشتركة في الناظور أول مهرجان فعلي، يقام زمن الجائحة، وتم ذلك وفق إجراءات احترازية، وحضور عدد أقل من المعتاد.
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