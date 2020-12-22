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انطلق المغرب وإسرائيل سريعا في تنفيذ بنود الإتفاق حول استئناف العلاقات الديبلوماسية والإقتصادية، بين المغرب وإسرائيل.
وأجرى الوفد الإسرائيلي، مباحثات مع كل من عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ومحسن حسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا محمد بن شعبون وزير الإقتصاد والمالية، بالإضافة إلى نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
واتفق المغرب وإسرائيل على عدد من التدابير تهم الترخيص لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المغرب، والاستئناف الكامل للاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل ، وتشجيع التعاون الإقتصادي، والعمل من أجل إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر تفعيلا لاتفاق التطبيع.. 4 وزراء في حكومة “العثماني” يتباحثون مع الإسرائيليين- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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