بوريطة يعلن عن موعد فتح مكتب الاتصال مع اسرائيل

أعلن وزير الخارجية ناصر بوريطة، مساء اليوم الثلاثاء، أن فتح مكاتب الإتصال بين المغرب وإسرائيل سيتم خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك عقب توقيع إعلان الرباط الثلاثي الأمريكي المغربي الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده بوريطة عقب الإستقبال الذي خصصه الملك محمد السادس لكل من جاريد كوشنر، المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية ومئير بن شبات، مستشار الأمن القومي لإسرائيل وأفراهام بيركوفيتش، المساعد الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية.

وأشار بوريطة إلى أن الإتفاق يتأتي تنفيذا علناصر المكالمة الهاتفية التي أجراها الملك محمد السادس مع الرئيس الأمريكي دونادل ترامب، والتي “تضمنت إعلانات تارخية وهامة” يقول الوزير فيما يتعلق باستئناف العلاقات مع تل أبيب، واعتراف أمريكا بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.

وأكد بوريطة أنه الإتفاق الإسرائيلي المغربي الأمريكي” يضمن إقامة علاقات ديبلوماسية كاملة من مصلحة الدولتين معا” و”يفتح آفاق جديدة للمنطقة برمتها” مشيرا إلى أن الطرفين يعتزمان “الترخيص للرحلات الجوية بواسطة شركات طيران إسرائيلة ومغربية” و”استئناف الاتصالات وإقامة علاقات أخوية وديبلوماسية كاملة”.

كما أشار بوريطة إلى عدد من القطاعات الإقتصادية التي سيجري التباحث للتعاون فيها بين الطرفين لاسيما “التجارة والتكنولوجيا والطيران والخدمات، والسياحة والفلاحة والمواصلات السلكية واللا سلكية”.