العثماني يوقع إعلان الرباط للتطبيع بين المغرب وإسرائيل.. وبوريطة يكشف مضامينه

أعلن في الرباط مساء اليوم الثلاثاء، عن اتفاق ثلاثي بين المغرب وأمريكا وإسرائيل يتضمن تطبيع العلاقات بين المملكة وتل أبيب.

وأعلن وزير الخارجية ناصر بوريطة، في مؤتمر صحفي أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد وقع من جانب المغرب على الإتفاق، فيما وقعه عن الجانب الأمريكي جاريد كونشر صهر الرئيس دونالد ترامب، فيما وقعه عن الجانب الإسرائيلي مستشرا الأمن القومي بن شابات.

وأكد بوريطة أن هذا الاتفاق، يتضمن التزامات كل من الرباط وواشنطن وتل أبيب، تتعلق باعتراف أمريكا بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وفتح مكتبي اتصال بين إسرائيل والمغرب في كل من الرباط وتل أبيب، وذلك تنفيذا لعناصر المكالمة بين الملك محمد السادس وترامب يوم 10 دجنبر المضاي.

وأكد بوريطة أن فتح مكتبي الإتصال سيتم خلال الأسبوعين المقبلين، فيما سيتم الإتفاق على تعاون في قطاعات اقتصادية متعددة.