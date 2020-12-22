انتخاب قجيع رئيسا للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة

انتخب يوسف اقجيجع رٸيسا للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة لكرة القدم، لولاية تمتد لأربع سنوات.

وكشف بلاغ لجامعة الكرة أن الخطوة تأتي تماشيا مع استراتيجية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للرقي بكرة القدم على المستوى الجهوي، وتنفيذا لتعهداتها.

وانتخب يوسف اقجيع لرئاسة العصبة خلال الجمع العام التأسيسي، الذي أشرفت الجامعة على عقده اليوم الثلاثاء.

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