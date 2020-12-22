الإعلان عن انطلاق ترشيح الأحرار لامتحان شهادة التقني العالي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء أن عملية إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي(BTS) برسم دورة 2021، ستتم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 إلي غاية يوم السبت 23 يناير 2021، كآخر أجل للترشيح.

وووفقا لبلاغ صادر عن الوزارة، يفتح باب الترشيح لاجتياز هذا الامتحان بصفة مترشحين أحرار للذين تتوفر فيهم عدد من الشروط، وهم الأشخاص الذين سبق لهم أن تابعوا تكوينهم بأقسام تحضير شهادة التقني العالي إلى غاية السنة الثانية من التكوين؛ والأشخاص الذين سبق لهم أن تابعوا تكوينهم بسلك تعليمي عالي آخر لمدة لا تقل عن سنتين بعد البكالوريا، بعد دراسة وقبول ملفاتهم من لدن لجنة وطنية للانتقاء.

واعتمدت الوزارة عدة معايير لذلك، أولها أن يكون المترشح حاصلا على شهادة البكالوريا في المسلك المطابق للتخصص المطلوب؛ أن يكون المترشح قد تابع دراسته إلى غاية السنة الثانية من التعليم العالي في تخصص يوافق التخصص المطلوب.

كما يشترط التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات داخل الآجال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة رقمية حديثة للمترشح؛ وإيداع ملف الترشيح الورقي بمركز تحضير شهادة التقني العالي حسب التخصصات المتوفرة بكل مركز، مع وجوب تضمينه وصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية، وذلك في أجل أقصاه 23 يناير 2021؛

كما يتطلب الأمر إرفاق ملف الترشيح بالتزام مصادق على صحة توقيعه، يتم تحميله من البوابة الإلكترونية للوزارة http://btslibre.men.gov.ma، يقر فيه المترشح باطلاعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والتزامه بمقتضياتها، خاصة القانون 02.13 بتاريخ 25 غشت 2016.

وقالت الوزارة إنها ستعمل على نشر اللوائح المؤقتة للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي يوم 10 مارس 2021، على أن تخصص الفترة الممتدة من 11 إلى 20 مارس 2021 لتقديم الطعون إلى مركز التكوين الذي أودع فيه المترشح ملف ترشيحه، وذلك بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها وكذا طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة للمترشحين الراغبين في ذلك.

وسيتم نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي برسم دورة 2021 يوم 25 مارس 2021. ويمكن للمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة: http://btslibre.men.gov.ma.