شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: الاختراق الضخم للبيانات حدث تحت سمع وبصر ترامب والان نبدء بالتفاصيل
وخلال مؤتمر صحفي، انتقد بايدن الرئيس دونالد ترامب بسبب عدم توفير دفاعات أمريكية لمواجهة الهجمات الإلكترونية، قائلا: "حدث هذا الهجوم تحت سمع وبصر دونالد ترامب، عندما كان غافلا".
وقال بايدن إن إدارته ستتخذ خطوات جادة للرد على هذا الاختراق.
وأضاف: "إنه خطر جسيم ولا يزال قائما. لا أرى دليلا على أنه تحت السيطرة".
واخترقت حملة التسلل الإلكتروني التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي ست وكالات حكومية على الأقل وعرضت بيانات آلاف الشركات الأمريكية للخطر.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الحكومة الروسية هي من نفذتها على ما يبدو.
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