شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا أول منطقة في العالم تسجل نصف مليون وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهر إحصاء لرويترز أن أوروبا أصبحت أول منطقة في العالم تتجاوز وفيات كورونا بها نصف مليون حالة اليوم الثلاثاء، بينما تهدد سلالة جديدة من الفيروس اكتُشفت في بريطانيا إجراءات الحد من انتشار الجائحة في المنطقة.

وتسببت تقارير عن ظهور السلالة الجديدة خارج انجلترا في فرض عزل عام قبل عيد الميلاد وأرغمت عشرات الدول على إغلاق حدودها أمام القادمين من بريطانيا هذا الأسبوع.

ويوم الأحد اكتشفت إيطاليا التي بها أكبر عدد من حالات الوفاة بفيروس كورونا، مريضا بالسلالة الجديدة وحدث نفس الشيء في الدنمارك وفرنسا.

وللحد من انتشار السلالة الجديدة تبحث الدول الأوروبية فحص المسافرين على الرحلات القادمة من بريطانيا وإلزامهم بحجر صحي لدى وصولهم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري صارت بريطانيا أول دولة تمنح ترخيصا للقاح شركتي فايزر وبيونتيك للوقاية من كوفيد-19 تلتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

وطبقا لإحصاء لرويترز سجلت أورووبا نحو 30 في المائة من الوفيات والإصابات بكوفيد-19 على مستوى العالم إلى الآن.

وتسارعت وتيرة الوفاة بالفيروس في أوروبا في الشهور الماضية. ومنذ أول حالة وفاة بكوفيد-19 في فرنسا في فبراير سجلت المنطقة 250 ألف حالة في ثمانية أشهر. وفي غضون 60 يوما فقط ارتفع عدد الوفيات من 250 ألفا إلى نصف مليون حالة.

وتسجل كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وروسيا مئات الوفيات يوميا. وفي الدول الخمس 60 في المائة من إجمالي عدد حالات الوفاة في المنطقة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة بالفيروس عالميا بلغ 77.52 مليون حاليا وأن عدد الوفيات بلغ 1.71 مليون حالة.