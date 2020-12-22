شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحظر احتفالات رأس السنة وتمدد حظر التجول والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة التونسي اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستحظر جميع الفعاليات، بما في ذلك الاحتفالات بالعام الجديد، وستمدد حظر التجول الليلي حتى 15 يناير، للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا وفرضت الحكومة حظر التجول الليلي في أكتوبر وحظرت السفر بين مناطق الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. وقالت تونس أمس الاثنين، إنها سجلت في المجمل 121718 إصابة بفيروس كورونا و4199 وفاة.

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