تركيا: اليونان تماطل في بدء محادثات جادة لحل الخلافات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن اليونان تواصل تحريف الحقائق، وتماطل في بدء محادثات جادة لحل الخلافات القائمة بين الجانبين.
وقال كلمة ألقاها خلال حضوره مناورات "مخلب النمر 2020"، إن "اليونان أعلنت خلال آخر 3 أشهر في بحري إيجة والمتوسط 46 إخطار نافتيكس و22 ساحة تدريب بحرية، لكنها لم تستخدم سوى إعلانين على أرض الواقع. هذه الإجراءات لا تتوافق مع مبدأ حسن الجوار".
واعتبر أن "العقوبات الأمريكية المفروضة على شخصيات بمؤسسة الصناعات الدفاعية، لا تلحق الضرر بتركيا فقط، بل تؤثر سلبا على حلف الناتو وبعض مصالح واشنطن في المنطقة".
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