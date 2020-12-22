كورونا يصل إلى "القارة الأخيرة"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سجلت قارة أنتاركتيكا القطبية الجنوبية أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في قاعدة عسكرية تابعة للجيش التشيلي، وبذلك تصبح القارة الأخيرة التي يصل إليها الفيروس.
وأكد الجيش التشيلي لوسائل الإعلام الناطقة بالإسبانية وجود 36 حالة إصابة بكورونا بإحدى القواعد العسكرية والبحثية.
وخضع 26 عنصرا من الجيش التشيلي و10 من عمال الصيانة في قاعدة برناردو أوهيغينز ريكيلمي لفحص كورونا، وبعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس تم نقلهم إلى بونتا أريناس- تشيلي حيث يخضعون للعزل.
وتم الكشف عن الإصابات بعد أن قامت سفينة تابعة للبحرية برحلة إلى القاعدة في وقت سابق من ديسمبر الجاري.
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