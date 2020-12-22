شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا .. تسجيل 11795 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 11795 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، ارتفاعاً من 5797 الاثنين ودون تغيير تقريباً من 11532 حالة قبل أسبوع، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 2.49 مليون.

وعادة ما ينخفض العدد الرسمي للإصابات الجديدة في فرنسا الاثنين بسبب تأخر تسجيل الحالات في عطلة نهاية الأسبوع. وسجلت السلطات الفرنسية أيضا 802 وفاة جديدة منها 381 وفاة في المستشفيات، وذلك مقابل 351 وفاة الاثنين. وأعلنت السلطات تسجيل 421 وفاة في دور المسنين خلال الأيام الأربعة الماضية. وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة في فرنسا حتى الآن 61702.

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