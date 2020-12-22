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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة التونسية تقرر حظر كل الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قررت الحكومة التونسية مساء الثلاثاء، حظر كل الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية وتمديد حظر التجوال الليلي حتى منصف يناير(كانون ثاني) 2021 للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وجاء القرار الذي أعلنه وزير الصحة فوزي مهدي، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة العلمية لمجابهة مرض كوفيد19 الذي يسببه فيروس كورونا وتقييمها للوضع الوبائي في البلاد.
وتشمل الاجراءات المعلن عنها بالأساس تمديد حظر التجوال الليلي المقرر حتى يوم 30 من الشهر الجاري إلى منتصف يناير(كانون ثاني) المقبل ومنع التنقل بين الجهات ما عدا الحالات الإستثنائية والطارئة.
كما قررت السلطات منع جميع التجمعات والتظاهرات والحفلات العامة والخاصة بما في ذلك الإحتفالات برأس السنة الميلادية.
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