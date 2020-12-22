المغرب.. تسجيل 2646 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

سجل المغرب اليوم الثلاثاء 2646 إصابة جديدة بفيروس كورونا صعوداً من 877 إصابة أمس الإثنين، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 420 ألفاً و648 حالة.



كما سُجلت 30 حالة وفاة نزولاً من 43 في اليوم السابق، ليرتفع عدد المتوفين جراء الفيروس إلى 7030.

وتعافى 2791، ليبلغ مجموع المتعافين 382 ألفاً و925.

وفرضت السلطات المغربية أمس قيوداً جديدة، لمنع تفشي الفيروس تدخل حيز التنفيذ ابتداء من غد الأربعاء، وتشمل حظر التجول ليلا لمدة ثلاثة أسابيع من التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً، باستثناء الحالات الخاصة.

كما قررت إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى ابتداء من الساعة الثامنة مساء