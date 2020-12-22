- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب.. تسجيل 2646 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
سجل المغرب اليوم الثلاثاء 2646 إصابة جديدة بفيروس كورونا صعوداً من 877 إصابة أمس الإثنين، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 420 ألفاً و648 حالة.
كما سُجلت 30 حالة وفاة نزولاً من 43 في اليوم السابق، ليرتفع عدد المتوفين جراء الفيروس إلى 7030.
وتعافى 2791، ليبلغ مجموع المتعافين 382 ألفاً و925.
وفرضت السلطات المغربية أمس قيوداً جديدة، لمنع تفشي الفيروس تدخل حيز التنفيذ ابتداء من غد الأربعاء، وتشمل حظر التجول ليلا لمدة ثلاثة أسابيع من التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً، باستثناء الحالات الخاصة.
كما قررت إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى ابتداء من الساعة الثامنة مساء
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب.. تسجيل 2646 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.