شكرا لقرائتكم خبر عن كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا يتلقى لقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ ف ب

تلقى كبير الخبراء الأمريكيين حول الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي الذي عينه الرئيس المنتخب جو بايدن مستشاراً حول وباء كوفيد-19، اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقال فاوتشي عقب تلقيه اللقاح الثلاثاء، إنها «خطوة رمزية لباقي البلاد لإثبات أنني واثق تماماً بسلامة اللقاح وفاعليته»، مضيفاً: «أود تشجيع كل الذين لديهم إمكانية لتلقي اللقاح على القيام بذلك لتكون لهذا البلد حماية، ولوضع حد لهذه الجائحة».

وفاوتشي، من بين الأوائل الذين تلقوا أمام الكاميرات جرعة من لقاح «موديرنا» الذي طور بالشراكة مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الذي يشرف عليه منذ 1984 ونال الجمعة الترخيص في الولايات المتحدة.

وكان جو بايدن الذي سيتولى مهامه في 20 يناير/ كانون الثاني، أعلن أنه سيعين أنطوني فاوتشي كبير المستشارين حول أزمة كوفيد-19.

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