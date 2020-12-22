شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد: اليوم العالمي للأخوة الإنسانية ثمرة طيبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن اليوم العالمي للأخوة الإنسانية ثمرة طيبة من ثمار وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي وقعها، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرانسيس، بأبوظبي في 4 فبراير الماضي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وغرد سمو الشيخ هزاع عبر «تويتر» قائلاً: «اعتماد الأمم المتحدة للمبادرة التي تقدمت بها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر لجعل يوم 4 فبراير يوماً للاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، خطوة جوهرية على طريق ترسيخ قيم التسامح والحوار، فما يجمع البشر أكثر مما يفرقهم ومعاً يستطيعون تجاوز التحديات وصنع حاضر ومستقبل أفضل للأجيال».

وأضاف سموه: «اليوم العالمي للأخوة الإنسانية ثمرة طيبة من ثمار وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي وقعها، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، وقداسة البابا فرانسيس، بأبوظبي في 4 فبراير الماضي، واليوم نفخر بانتشار قيم الوثيقة من الإمارات إلى العالم».

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