شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد: المبتعثون ثمرات دعم قيادتنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس الثلاثاء، الملتقى الأول الذي تنظمه وزارة الداخلية «عن بعد»، ممثلة بمركز التطوير المهني في الإدارة العامة لتطوير الكفاءات، وذلك لطلبة الوزارة الدارسين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، كما كرّم سموه على هامش الحفل 30 طالباً منهم، والذين سجلوا معدلات أكاديمية بتقدير امتياز.

ووجه سموه كلمة للمبتعثين حثهم فيها على أن يواصلوا عطاءهم ومجهودهم المتميز ليكونوا باجتهادهم وأخلاقهم ومعاملتهم خير سفراء، يعكسون الصورة الحضارية الإيجابية للدولة وأصالتها المترسخة، داعياً إياهم للمزيد من الجهد بغية التفوق والنجاح ونهل العلم والمعرفة، لتسهم في صقل خبراتهم وقدراتهم وتوظيفها في تعزيز وتطوير العمل الشرطي والارتقاء بالأداء المؤسسي.

ونشر سموه، عبر «تويتر» فيديو للقاء، وغرد قائلاً: «سعدت بلقاء المبتعثين والحاصلين على تقدير امتياز من الجامعات في داخل الدولة وخارجها، وأهنئ آباءهم وأمهاتهم وأهنئهم على تفوّقهم، هو من ثمرات دعم قيادتنا في تمكين قادة المستقبل، أتمنى لهم التوفيق والنجاح في خدمة الوطن والقيادة الرشيدة».

وخلال الملتقى، استمع سموه والحضور لعرض قدمه العقيد الدكتور عمر آل علي مدير عام تطوير الكفاءات بالوزارة حول أهم التخصصات الأكاديمية والشرطية والإدارية والتقنية التي يلتحق بها الطلبة الـ 258 والموزعين على أكثر من 50 جامعة حول العالم، من بينها جامعات في اليابان وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واسكتلندا، إلى جانب المبتعثين داخل الدولة، كما اطلع سموه على مراحل دراسة الطلبة ونتائجها وآلية متابعتهم من قبل مركز التطوير المهني بالوزارة.

حضر الملتقى اللواء سالم علي مبارك الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد محمد عبيد الظاهري مدير عام الموارد البشرية في وزارة الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة.