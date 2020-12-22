شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع فضائية «خارقة» في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطط شركة «روس كوسموس» لإعادة تزويد قطاع الفضاء الروسي بمعدات فضائية خارقة ستحل محل الصواريخ والمركبات الفضائية القديمة التي يقترب عمرها من 60 عاماً.

ومن المشاريع الروسية الواعدة التي سيتم تحقيقها القاطرة الفضائية العاملة بالمفاعل النووي التي وقعت «روس كوسموس» في ديسمبر الحالي اتفاقية تصميمها والتي يتوقع أن ينتهي تصنيعها في 2029.

وستستخدم القاطرة النووية لتحقيق رحلات فضائية بعيدة المدى إلى القمر والمريخ وكواكب أخرى، بما في ذلك أقمار المشتري، إذ إن سرعتها تزيد أضعافاً على سرعة المركبات الفضائية الكلاسيكية.

وهناك مشروع واعد خارق آخر اقتربت روسيا من تحقيقه وهو مركبة «أوريول» الفضائية متعددة الاستخدامات التي أعلن دميتري روجوزين ، مدير «روس كوسموس»، عن إطلاقها الاختباري نهاية عام 2023.

وبمقدور المركبة التي تتسع ل6 أفراد أن تبقى في الفضاء لمدة 30 يوماً في حال القيام برحلة فضائية مستقلة. وتخصص «أوريول» للتحليق إلى القمر ذهاباً وإياباً. وهناك مشروع صاروخ «كريلو – إس في» متعدد الاستخدام الذي يختلف جذرياً عن صاروخ «فالكون – 9» التابع لشركة «سبيس – إكس» الأمريكية، فضلاً عن مشروع صاروخي «أنجارا» الثقيل و«سويوز – 5» اللذين أوشك تحقيقهما على الانتهاء. وسبق للوكالة الفضائية الروسية («روس كوسموس» حاليا) أن كشفت عام 2000 في معرض «بورجي» الدولي للطيران والفضاء عن مجسم خارق لصاروخ «بايكال» متعدد الاستخدام. وأعلن آنذاك أنه عبارة عن مرحلة أولى للصاروخ ستعود إلى الأرض كطائرة بعد إطلاق الصاروخ إلى الفضاء. واتخذت السلطات الفضائية الروسية فيما بعد قراراً بتعليق المشروع لنقص الأموال اللازمة لتحقيقه. ورجع إليه المهندسون الروس بعد نجاح، إيلون ماسك، منذ عامين في إطلاق صاروخه «فالكون – 9» متعدد الاستخدامات.

وأعلن روجوزين عام 2018 عن استئناف العمل على تصميم وتصنيع صاروخ روسي متعدد الاستخدامات أطلق عليه اسم «كريلو- إس في».