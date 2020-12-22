شكرا لقرائتكم خبر عن أول صاروخ «لونج مارش 8» مع 5 أقمار للفضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت الصين، أمس الثلاثاء، أول صاروخ «لونج مارش 8» الفضائي الجديد، من قاعدة وينتشانج الفضائية الواقعة في مقاطعة هاينان، ليحمل 5 أقمار صناعية إلى مدارات الأرض.

وينتمي الصاروخ لفئة الصواريخ الفضائية المتوسطة الثقل المزودة بمحركات تعمل بالوقود السائل، وخلافاً لصواريخ «لونج مارش» الأخرى، تعمل محركاته بالهيدروجين والأكسجين السائل كوقود لها، وينجم عن عملية الاحتراق الماء الذي لا يتسبب بأضرار على البيئة.

ويسمح تصميم هذه الصواريخ بإعادة استعمال محركات المرحلة الأولى ومرحلتي التعزيز الجانبيتين لها مرة أخرى بعد إطلاقها، ما يقلل من كلفة عمليات الإطلاق ، ويجعل هذه الصواريخ محط اهتمام الشركات أو المؤسسات المعنية بعمليات الإطلاق الفضائية التجارية.

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