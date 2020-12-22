شكرا لقرائتكم خبر عن «مجهر ذكي» يكشف البقايا السرطانية أثناء الجراحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

في سابقة طبية من نوعها، ابتكر علماء من جامعة رايس ومركز إم دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس، مجهراً جديداً يعمل بالذكاء الاصطناعي، أطلق عليه «ديب دوف» يمكنه رصد وتصوير بقايا الأنسجة السرطانية الصغيرة بعد إجراء عمليات استئصال الورم، في غضون دقائق، وبدقة أعلى خمس مرات من المجاهر الحالية.

ويستخدم «ديب دوف» شبكة عصبية للتعلم العميق، يمكن من خلالها اتخاذ قرارات شبيهة بالإنسان، من خلال دراسة كميات كبيرة من البيانات. ولتدريب المجهر، عرض العلماء عليه 1200 صورة من قاعدة بيانات للشرائح النسيجية السرطانية، بما عزز التصوير الأمثل للخلايا، مع إمكانية اختراق أي تمويه من الصور التي تلتقطها من العينة.

وقالت البروفيسورة، ماري جين، من جامعة رايس ومؤلفة مشاركة بالدراسة: «الهدف الرئيسي من الجراحة هو إزالة جميع الخلايا السرطانية، لكن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان هناك بقايا خلايا سرطانية هو النظر إلى الورم تحت المجهر».

وأكدت البروفيسورة، آن جيلين ووتر، المؤلفة المشاركة في الدراسة: «الأساليب الحالية لإعداد الأنسجة لتقييم حالة البقايا أثناء الجراحة لم تتغير منذ تقديمها لأول مرة قبل 100 عام».