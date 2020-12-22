شكرا لقرائتكم خبر عن «أمريكية الشارقة» تنظم أمسية موسيقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت الجامعة الأمريكية في الشارقة أمسية على أنغام الموشحات العربية الكلاسيكية والمؤلفات الموسيقية الغربية في حفل خريف 2020 الافتراضي.

وأحيا الحفل، الذي نظمه برنامج الفنون المسرحية في الجامعة، كل من فرقة الموسيقى العربية التي تضمنت طلبة الجامعة ومجموعة من خريجيها أدوا الموشح العربي التراثي الشهير «لما بدا يتثنى»، وأغنية «ارجعي يا ألف ليلة» لأيقونة الغناء العربي فيروز. كما تضمن الحفل أداءً غنائياً منفرداً لأغنية «إن كان فؤادي» للمغنية المصرية الراحلة ليلى مراد، وقالب «الدور»، وموشحات ثلاثة من المؤلفات العربية الكلاسيكية هي «جاءك الغيث» و«لو كنت تدري» و«ما احتيالي يا رفاقي».

وأدت جوقة الجامعة أغنية بعنوان «غني لتصل موطنك» باللغة الإنجليزية وأخرى لمجموعة الطلبة والخريجين الموسيقية المعروفة باسم «أصوات عالمية». كما تخلل الحفل غناء منفرد لعدد من المؤلفات الكلاسيكية الغربية بالإنجليزية والألمانية والفرنسية بإخراج الدكتورة شيري ويلر، أستاذ مساعد في برنامج الفنون المسرحية، على أنغام عزف الدكتورة يلينا دوكيك على البيانو.

وقال د. ألبرت آغا، أستاذ مساعد في برنامج الفنون المسرحية والمخرج المسؤول عن فرقة الموسيقى العربية: «اعتمدت اختياراتنا على إظهار قدرات الطلبة وملكاتهم الموسيقية والتزامهم بالتدريب والأداء. كان العرض عبارة عن مزيج من أنماط موسيقية مختلفة تأسر المستمع وتجذبه إلى هذا الأداء الافتراضي كما لو أنه كان حاضراً حفلة فعلية».

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