شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية» تضع شعار «اللاجئين» على إحدى طائراتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشركة العربية للطيران، حملة مناصرة بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس المنظمة، وذلك بوضع شعار المفوضية على إحدى الطائرات التابعة لأسطول العربية للطيران، ابتداءً من الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر.

وتم إطلاق الحملة في احتفال رمزي أجري في صالة طائرات العربية للطيران بمطار الشارقة الدولي، بحضور نادية جبور مديرة مكتب مفوضية اللاجئين بالدولة، وعادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وقالت نادية جبور إنه على مدى سبعين عاماً أخذت المفوضية على عاتقها حماية الأشخاص المجبرين على الفرار، وعملت على تزويدهم بالمساعدات الإنسانية، وإيجاد الحلول للملايين حول العالم، مشيدة بمبادرة العربية للطيران التي ستساعد حتماً في تسليط الضوء على قضية اللاجئين والنازحين قسراً، خاصة في هذه الأوقات الحرجة التي تشهد زيادة غير مسبوقة في معدلات النزوح.

من جانبه، قال عادل العلي إن مهمة مفوضية اللاجئين أساسية لحماية الأفراد والمجتمعات حول العالم، حيث استطاعت ولمدة سبعين عاماً أن تحدث فرقاً من خلال حماية حقوق الأشخاص المجبرين على الفرار، ونهدف من خلال هذه الحملة للمساهمة في تسليط الضوء على الدور المهم للمفوضية في تقديم المساعدة الإنسانية للملايين حول العالم. (وام)