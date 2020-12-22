رسالة هامة من السيسي إلى قادة الجنوب الليبي

ذكرت وسائل إعلامية أن اللجنة الوطنية المصرية المعنية في شئون ليبيا نقلت رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لقادة الجنوب الليبي الذين يزورن مصر حالياً.

وقالت اللجنة، خلال مؤتمر مع قادة ومشايخ الجنوب الليبي، إن الرئيس السيسي أكد حرصه على وحدة الأراضي الليبية ووتمسكه بحل سلمي عاجل للأزمة في ليبيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

وشددت اللجنة على رفض الرئيس السيسي الكامل‏ للتدخل الأجنبي في البلد العربي‏.

وأكدت اللجنة على دعم ‏مصر التام والمطلق لكافة التطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثليه ‏واستمرار المساعي المصرية لدعم كافة الجهود الرامية لحلحلة ‏الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار ما دامت مبنية على الشموليه في الحل.

ومن جانبه، طالب الوفد الليبي ‏بضرورة إسهام مصر في حلحلة ‏الوضع الصعب في الجنوب ‏بما يخدم تيسير الحياة اليومية لليبيين.

وأكدت اللجنة على استعداد مصر الكامل للاستجابة لكافة الاحتياجات الملحة للشعب الليبي في مناطق ليبيا المختلفة.

وفي وقت سابق اليوم، وصل إلى القاهرة وفد ليبي يضم ممثلي مدن جنوب ليبيا للقاء اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي، وبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والتشاور حول سبل حل الأزمة.

وذكرت وسائل إعلامية أن الوفد يضم "75 شخصية ليبية من شيوخ وأعيان ونخب تعكس تمثيلا كاملا لكافة الشرائح والمكونات في جنوب ليبيا"، مشيرة إلى أنه "من المقرر أن تستمع اللجنة المصرية إلى مطالب الوفد لدارستها، بالإضافة إلى دفع العملية السياسية في ليبيا وتشكيل لجنة للتواصل مع الجنوب الليبي".

وكان رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل بحث نهاية الأسبوع الفائت مع القائد العام "للجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر القضايا الأمنية المشتركة بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء مناقشة "كل الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك".