رغم العقوبات.. البرلمان التركي يوافق على تمديد التدخل العسكري في ليبيا

ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن البرلمان التركي وافق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهراً، في الوقت الذي تبذل فيه الأمم المتحدة جهوداً لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية.

وقبل أسبوعين، تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمذكرة للبرلمان، مطالبا بتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهراً إضافياً اعتباراً من يناير المقبل، وتعد الموافقة على الطلب أمراً مرجحاً للغاية.

ويتزامن التحرك التركي مع جهود تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية، بجانب العقوبات التي تواجهها أنقرة من جانب أوروبا والولايات المتحدة بسبب أنشطتها العدائية شرقي البحر المتوسط، وحصولها على منظومة الصواريخ "إس 400" الروسية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن "المجلس الشرعي رفض منذ البداية وجود هذه القوات، وبالتالي لا يوافق على تمديد بقائها في ليبيا".

واتهم المريمي رئيس حكومة طرابلس فايز السراج بـ"الخيانة العظمى"، عقب توقيعه مذكرتي تفاهم في نوفمبر 2019 مع أردوغان، أرسلت أنقرة بموجبهما قوات عسكرية ومرتزقة إلي ليبيا منذ يناير الماضي.

وأشار إلى اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بـ"5+5"، الذي يقضي بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وشدد المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي على أن "تركيا تبحث عن مصالحها، ونظراً لأنها تمر بأزمة مالية داخلية، فإنها تسعى عبر وجودها في ليبيا لتعويض خسائرها باستنزاف الموارد الليبية".

وتمر تركيا بأزمة اقتصادية وانخفاض سعر عملتها المحلية (الليرة) لمستويات غير مسبوقة، وتنتظر عقوبات متوقعة بقوة من جانب أوروبا والولايات المتحدة.