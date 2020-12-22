بعد اتفاق السلام.. أول زيارة رسمية لوفد إسرائيلى - أمريكى للرباط فى أول رحلة مباشرة من تل أبيب

استقبل مطار الرباط سلا، اليوم الثلاثاء، الطائرة القادمة من مطار بن جوريون في تل أبيب؛ ناقلة وفدا إسرائيليا أمريكيا مشتركا نحو العاصمة المغربية.

واستغرقت الرحلة المباشرة، الأولى من نوعها بين البلدين، 6 ساعات من التحليق كى تصل إلى الرباط، وذلك بمناسبة إعطاء الانطلاقة لعودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

ويرأس الوفد صهر الرئيس الأمريكى ومستشاره جاريد كوشنر، من جهة، ورئيس مجلس الأمن القومى مائير بن شبات من جهة ثانية.

وتوشحت الطائرة الإسرائيلية برمز "خميسة"، المستوحى من الثقافة المغربية، إلى جانب عبارة "السلام" بالعربية والعبرية والإنجليزية، وأعلام المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال كوشنر قبيل إقلاع الطائرة، إن المغرب وإسرائيل يريدان تعزيز التقارب بينهما، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عمل على إنشاء سياسة مختلفة في الشرق الأوسط.

ويعد مائير بن شبات، مستشار الأمن القومى الإسرائيلى، أحد أبرز الشخصيات التي لعبت دورا رئيسيا في تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وولد "بن شبات" في المغرب عام 1966، التحق بجهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" وعمل في لواء الجنوب عام 1989، وهو مستشار لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومحسوب على "صقور التيار الديني القومي".