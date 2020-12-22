شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق: مصر حققت طفرة هائلة فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مبادئ حقوق الإنسان توحد بين الثقافات والحضارات جميعا، مضيفًا أن مصر تهتم بالحقوق السياسية جنبا الى جنب مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف محمد فايق خلال كلمة له فى الندوة التى تنظمها مكتبة الإسكندرية تحت عنوان: "حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة"، أن مصر حققت طفرة هائلة فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن الدستور المصرى دستور 2014 يعتبر من أحسن دساتير العالم، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات .

وأشار محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن الدستور نص على التزام الدولة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التى تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون.