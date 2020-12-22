تسجيل 7 مصابين بكورونا في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:
سجلت مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إصابة 7 أشخاص بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق نتائج التحاليل المعملية الخاصة بفحص مصابي كورونا pcr، التي أثبتت إصابتهم بالفيروس.
وأوضح مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية، لـ"الخليج 365" اليوم الثلاثاء، أن المديرية رصدت عينات 12 حالة يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بينها عينات 9 حالات بمستشفى الحامول المركزي، وعينات 3 حالات بمستشفى العبور للتأمين الصحي، تمهيدًا لتحليلها.
وقال المصدر إنه وفقًا لنتائج التحاليل المعملية تبينت إيجابية 7 حالات بفيروس كورونا في مستشفى الحامول المركزي، على أن تجرى إعادة تحليل عينتين بنفس المستشفى، بينما ثبتت سلبية 3 عينات بمستشفى العبور للتأمين الصحي.
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