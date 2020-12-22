بايدن: حان الوقت للتعافي من جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء الثلاثاء، إنه سيطلب من الكونجرس تمرير مشروع قانون إغاثة آخر لمواجهة آثار كورونا.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إنه حان الوقت للتعافي من جائحة كورونا.
وتلقى بايدن، وزوجته جيل بايدن، مساء الاثنين جرعة لقاح مضاد لكورونا، وقال بعد تلقي اللقاح، إن اللقاحات أمل الأمريكيين للقضاء على الوباء.
وأعرب بايدن، عن أمله أن يلتزم الأمريكيين بالقواعد في فترة الأعياد وتجنب السفر غير الضروري.
وكان لقاح "فايزر- بيونتيك" حصل على الموافقة للاستخدام في أمريكا، في 11 ديسمبر الجاري.
وأثبت اللقاحان كفاءة بنسبة 95 بالمائة في الوقاية من مرض كوفيد-19 خلال التجارب الإكلينيكية التي لم تجد أي مشكلات كبيرة تتعلق بالسلامة.
وتعتزم السلطات توفير اللقاح أولا للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن في دور رعاية المسنين والكوادر الطبية.
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