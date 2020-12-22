المسافرون في زمن الإغلاق.. مغامرة داخل مطارات العالم بسبب كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مهدي:

مضى أكثر من عام دون أن تتمكن الشابة المصرية "نيرة مصباح" من مغادرة ألمانيا لزيارة أسرتها بالقاهرة نتيجة لتفشي "كورونا" لكن رغبتها في قضاء الأيام الأولى من العام الجديد رفقتهم دفعتها لاتخاذ قرارها بالعودة رغم إغلاق حركة الطيران في عدد من الدول "القرار مكنش سهل، الأول كنا بنحسب التكلفة والإجازات لكن دلوقتي بيزيد عليهم المخاطرة والخسارة وإمكانية رفض سفرنا في المطار" كما تقول في حديثها لمصراوي.

كانت دول أوروبية عديدة من بينها ألمانيا، قد اغلقت حركة الطيران من وإلى بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من "كوفيد-19" مما أثار ارتباك في مطارات كبرى مثل "هانوفر" الذي اشتكى فيه الركاب من احتجازهم ومنعهم من مغادرة المبنى مع ضرورة خضوعهم لاختبار للكشف عن إصابتهم بالوباء من عدمه، تتلقى "نيرة" الأخبار بترقب "المشكلة إن مفيش خطة بديلة، احنا حجزنا من فترة، هنروح المطار ونشوف الدنيا هتمشي ولا لا".

في الماضي لم يكن على الشابة المصرية وضع حسابات عديدة عند عودتها إلى وطنها، لكن الأمور تغيرت بعد ظهور "كورونا" وإجبار الدول على إغلاق المطارات عند تفشيه بصورة كبيرة "مهم نأهل نفسنا إننا ممكن منقدرش نسافر ومنزعلش، ولو وصلنا مصر وحصل إغلاق هنفضل فترة طويلة" كل الاحتمالات واردة ولا حلول للتعامل معها "لينا أصحاب كانوا مفروض يسافروا والرحلة اتلغت فجأة وراحت عليهم السفرية" لم يملك الجميع سوى انتظار حدوث انفراجة.

شعرت "نيرة" خلال الآونة الأخيرة أن الأوضاع لم تعد مستقرة "الإغلاق الكامل رجع تاني في ألمانيا بعد ما الدنيا فتحت شوية" في الشهور الماضية عادت المدارس والجامعات وحركة الشوارع بقيود وإجراءات احترازية "لكن قفلوا تاني، والمحلات والمطاعم مبقتش متاحة، وممنوع المقابلات في الشوارع والجناين، متاح بس زيارة أسرة واحدة للبيت" تدخل ألمانيا في حالة ثبات من جديد للتصدي للموجة الثانية من "كوفيد-19" خاصة مع ارتفاع الإصابات الجديدة خلال يوم واحد إلى 16 ألفا و643 إصابة وفقا لمعهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية.

تنوي "نيرة" الاستمرار في خطتها لحين وصول أخبار جديدة عن الطيران، خضعت لفحص "كورونا" في مركز طبي حكومي بمدينة مجاورة لها "سافرت مخصوص عشان الأطباء في إجازة عيد الميلاد، ومستنية النتيجة عشان أقدر أروح المطار" جهزت الشابة المصرية بيتها بمخزون من الطعام يكفيها وأسرتها عند رجوعهم لألمانيا "لأنه مطلوب مننا نطلع من المطار على البيت منطلعش منه قبل 10 أيام في الحجر" ستنطلق إلى المطار متمنية الخروج بسلام وفي حالة التعرض لأي أزمات بسبب الإغلاق ستحاول نسيان التجربة سريعًا "متقبلة الموضوع لأن مفيش في ايدينا حاجة".

في قارة أسيا، فوجيء مئات المسافرين المصريين بقرار دول الكويت وعمان والمملكة العربية السعودية بتعليق الطيران خلال تواجدهم في مطارات مختلفة، وقام نحو 1150 مواطنا مصريا بالتسجيل في استمارة العالقين التي أعدتها وزارة الهجرة، للمطالبة باستكمال رحلتهم أو البقاء في الدول العالق بها حتى يتم فتح الطيران أو رغبتهم في العودة إلى مصر، وفقا لبيان رسمي عن الوزارة.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن أزمة العالقين المصريين بالخارج ظهرت مرة أخرى عقب تعليق الطيران بعدد من الدول، وخصوصًا تعليق الطيران بدولة الكويت نظرًا لسفر عدد من المصريين العاملين بها، وإقامتهم بالإمارات وسلطنة عمان وتركيا كـ"ترانزيت" خلال رحلة عودتهم إلى الكويت.

وأشارت مكرم إلى تواصل وزارتها مع وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات السياحية فضلًا عن التنسيق مع الجهات المعنية، لتقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين المصريين العالقين، والتواصل مع رموز الجالية المصرية بالإمارات وسلطنة عمان لدعم ومساعدة المصريين العالقين في إطار مبادرة "خلينا سند لبعض"، مناشدة المصريين الراغبين في السفر بتأجيل سفرهم حتى تتضح الرؤية بشأن حركة الطيران،

لدى البعض تخوف من طول الانتظار في الدول العالقين فيها، من بينهم أفراد المنتخب القومي للكرة الشاطئية، وفقًا لتصريحات الدكتور محمود الرفاعي، رئيس الجهاز الطبي للمنتخب، لقناة "أون تايم سبورت 2" حيث يتواجد الفريق في معسكر بالسعودية للعب مباريات ودية مع "الصقور الخضر " للاستعداد إلى كأس القارات المقرر إقامته بالإمارات في فبراير القادم لكنهم فوجئوا بغلق حركة الطيران بالمملكة.

"تواصلنا مع جهات عديدة في السعودية بعدم وجود موعد محدد لإعادة حركة الطيران مرة ثانية" قالها الرفاعي موضحًا أن الجميع في المملكة يرجح طول فترة الإغلاق خاصة مع الدخول في احتفالات رأس السنة من أجل التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وأن أفضل قرار هو العودة سريعًا إلى مصر، خاصة مع صدور قرار بوجود رحلات استثنائية للحالات الخاصة.

وبحسب رئيس الجهاز الطبي لمنتخب الكرة الشاطئية، فيجب عليهم السفر خلال 48 ساعة وجرى تواصل مع اتحاد الكرة المصري فضلًا عن وزارة الشباب والرياضة وبدورهم قاموا بمراسلات مع مسؤولين في السفارة المصرية بالسعودية لسرعة اتخاذ اللازم، وحتى الآن ينتظر الفريق ما ستؤول إليه الأحداث.