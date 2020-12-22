رئيس وزراء السودان يؤكد استعادة الحصانة السيادية للدولة

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن إجازة الكونجرس الأمريكى لتشريع السلام القانونى للسودان، والذى يعيدها الحصانة السيادية "إنجاز تاريخي"، مهنئا الشعب السوداني على إجازة التشريع، الذى يقدم مساعدات تنموية ودعما ماليا لبدء عملية الإعفاء من الديون.
وقال حمدوك - فى تغريدة عبر حسابهعلى موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "الآن أوفت الحكومة الانتقالية بأحد أكبر وعودها للشعب السوداني، ونخطو خطوة كبيرة جدا فى طريق تطوير علاقاتنا الخارجية، بما يخدم مصالح بلادنا السياسية والاقتصادية".
وأعرب حمدوك عن شكره لكل الذين
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