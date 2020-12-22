أمين عام (التعاون الخليجى) يؤكد دعم المجلس لليمن

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم المجلس ومساندته لليمن وشعبه فى ظل الشرعية ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى وقرار مجلس الأمن 2216.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك سعيد، هنأه خلاله بمناسبة تشكيل الحكومة اليمنية
وأعرب الحجرف عن تمنياته للحكومة الجديدة التوفيق لما فيه خير وازدهار اليمن، ولتحقيق تطلعات الشعب اليمنى فى مختلف المجالات والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار.
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