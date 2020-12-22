روسيا تمنح الرؤساء السابقين حصانة مدى الحياة

سيف اليزيد - وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، قانونا يمنح الرؤساء السابقين حصانة مدى الحياة بمجرد مغادرتهم منصبهم.

ويمنح القانون، الذي نُشر على الإنترنت، الرؤساء السابقين وعائلاتهم حصانة من الملاحقة القضائية.

كما سيتم إعفاؤهم من الاستجواب من قبل الشرطة أو المحققين وكذلك من التفتيش أو الاعتقال.

والتشريع جزء من التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها هذا الصيف في استفتاء شعبي.

قبل دخول مشروع القانون حيز التنفيذ، كان الرؤساء السابقون يتمتعون بالحصانة من المقاضاة فقط على الأعمال المرتكبة أثناء وجودهم في مناصبهم.

كما يمنح التشريع الجديد، الرؤساء السابقين مقعداً مدى الحياة في مجلس الاتحاد، وهو منصب يضمن الحصانة من الملاحقة القضائية عند ترك الرئاسة.

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