ملادينوف يعتذر عن منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

سيف اليزيد - قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف أبلغ الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش اعتذاره عن تولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا العام المقبل "لأسباب شخصية وعائلية".

وعمل ملادينوف مبعوثا للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط على مدى السنوات الخمس الماضية.

كان مجلس الأمن الدولي قد وافق الأسبوع الماضي على اقتراح جوتيريش بتعيين ملادينوف وسيطا لليبيا والنرويجي تور وينيسلاند مبعوثاً إلى الشرق الأوسط خلفاً لملادينوف.

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